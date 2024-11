Μονακό: Ο Κορκμάζ τραυματίστηκε και πάλι και χάνει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Η χρονιά δεν πάει με τίποτα στον Φουρκάν Κορκμάζ. Ο Τούρκος γκαρντ της Μονακό πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ευρώπη και δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του με τίποτα.

Για την ακρίβεια, ο Φουρκάν Κορκμάζ είναι και εξαιρετικά άτυχος, καθώς απουσίαζε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω τραυματισμού και όταν επέστρεψε στη δράση, τραυματίστηκε και πάλι, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στους ανθρώπους της Μονακό.

Ο Κορκμαζ θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες (κάταγμα κόκκυγα στην προπόνηση) και θα χάσει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό (29/11) και Ολυμπιακό (4/12).

Furkan Korkmaz is expected to be sidelined for several weeks after reportedly suffering another injury 🤕 pic.twitter.com/L04r9Y0uk4