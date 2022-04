Ο Ολυμπιακός έφτασε μία ανάσα από την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, αλλά τελικά ηττήθηκε από τη Μονακό με 78-77 στο Πριγκιπάτο, με τη σειρά να γυρίζει πίσω στο ΣΕΦ, όπου και θα κριθεί το εισιτήριο για το Βελιγράδι.

Ο Κώστας Σλούκας είχε την ευκαιρία να στείλει από την Παρασκευή (29/4) τον Ολυμπιακό στο Final Four, αλλά αστόχησε στο τρίποντο της νίκης.

Δείτε την τελευταία επίθεση του αγώνα:

Το άστοχο σουτ του Σλούκα χαροποίησε ιδιαίτερα, πάντως, τον Κέβιν Ντουράντ. Ο εκ των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών του πλανήτη βρέθηκε στο γήπεδο, όντας προσκεκλημένος του Μάικ Τζέιμς.

Ο σούπερ σταρ των Νετς έζησε έντονα το παιχνίδι, πανηγυρίζοντας έντονα τα καλάθια της Μονακό κι ειδικότερα του φίλου του Τζέιμς, ενώ στο φινάλε πανηγύρισε και τη νίκη των Μονεγάσκων.

Δείτε τις αντιδράσεις του Κέβιν Ντουράντ:

Appreciation at the end of Game Four between @TheNatural_05 and @KDTrey5 🙌#EveryGameMatters pic.twitter.com/t3wExw6wlb