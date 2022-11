«Πουλημένο» χαρακτηρίζουν τον Μόργκαν Φρίμαν οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο, για την εμφάνισή του στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022, με πολλούς να γράφουν ότι «έχει αίμα στα χέρια του», καταδικάζοντας παράλληλα και τη διοργάνωση για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Μόργκαν Φρίμαν εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ και προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις στα social media, αφού ήδη η διοργάνωση έχει «καταδικαστεί» από μεγάλο μέρος του πλανήτη για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά τους 6.500 θανάτους εργατών τα τελευταία χρόνια.

Μερικοί, μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να αποκαλέσουν τον Μόργκαν Φρίμαν «πράκτορα του Κατάρ», επειδή το 2010 είχε μπερδέψει τα λόγια του στην ομιλία του υπέρ της υποψηφιότητας των ΗΠΑ για τη φετινή διοργάνωση, δηλώνοντας τότε «συγγνώμη, ξέχασα μια σελίδα».

Morgan Freeman was face of US bid to win right to host World Cup 2022. Here he is in December 2010, arriving Zurich to make final presentation. Qatar shocked world by winning hosting rights and today, Morgan Freeman is face of their opening ceremony. Epic Trolling on Global Scale pic.twitter.com/OeNi8VlYbr November 20, 2022

12 years after this tweet, half-wondering if Morgan Freeman was a Qatari sleeper agent when he screwed up his presentation in Zurich for the US 2022 World Cup bid 😀 https://t.co/1y8GK9vRS0 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 20, 2022

«Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Μόργκαν Φρίμαν θα ήθελε το όνομά του να συνδεθεί με αυτή τη διοργάνωση», έγραψε ένας χρήστης του Twitter για τον 85χρονο Οσκαρικό ηθοποιό. «Τελικά, το χρήμα μιλάει», έγραψε ένας άλλος και παράλληλα άλλοι ανέφεραν ότι «το ξέπλυμα χρημάτων μέσω του αθλητισμού καλά κρατεί».

Wouldn't have guessed Morgan Freeman would tie his name to this. Money talks. #FIFAWorldCup — Felix Rodrigues Lima (@FelixReports) November 20, 2022

They must have gotten Morgan Freeman a load of cash, too. Sportwashing runs deep. — David Niederbaumer (@DNiederbaumer) November 20, 2022

Ο Μόργκαν Φρίμαν αφηγήθηκε, με τη χαρακτηριστική φωνή του, την τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, λέγοντας στους θεατές ότι «βρισκόμαστε όλοι εδώ ως μια μεγάλη φυλή».

Interesting irony about the World Cup opening. The first voice we hear is that of American actor Morgan Freeman – he was part of the last presentation the US 2022 World Cup bid made before losing out to Qatar in the contentious vote in 2010. — tariq panja (@tariqpanja) November 20, 2022

Morgan Freeman went from representing US WC 2022 bid to narrating Qatar's opening ceremony. Man flipped. — Rohan (@EnnuiEmery) November 20, 2022

Δείτε εδώ ολόκληρη την εμφάνιση του Μόργκαν Φρίμαν στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022:

Ο Μόργκαν Φρίμαν είπε μεταξύ άλλων ότι «το ποδόσφαιρο μας ενώνει και αυτή είναι μια στιγμή που μπορεί να μείνει στον χρόνο».