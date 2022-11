Αναστάτωση επικράτησε το Σάββατο (26.11) σε νεόδμητη πόλη του Κατάρ, 3,5χλμ μακριά από το Lusail, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας της Αργεντινής με το Μεξικό για το Μουντιάλ 2022, λόγω μιας φωτιάς που έπιασε σε υπό κατασκευή κτίριο το οποίο βρίσκεται

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ, η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε ένα νησί που ανήκει στην πόλη Lusail, η οποία φιλοξενεί πολλούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μεταξύ αυτόν και το αποψινό Αργεντινή – Μεξικό.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που έκανε την εμφάνιση του ήταν ορατός από μια αγορά στο κέντρο της Ντόχα, και έγινε αντιληπτός από πολλούς οπαδούς, που βρίσκονταν σε εστιατόρια και καταστήματα της περιοχής.. Σύμφωνα με τον «Guardian» δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

#Qatar #Qatar2022



Massive fire breaks out in Qatar near World Cup fan zone



Columns of black smoke rise into the sky in the city of Lusail. Reports that the fire occurred in a building under construction. Authorities said there were no casualties. pic.twitter.com/5WGQsYempi