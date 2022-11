Ο διπλός πανηγυρισμός του Κριστιάνο Ρονάλντο, στο πρώτο γκολ της Πορτογαλίας κόντρα στην Ουρουγουάη, αντικαταστάθηκε γρήγορα από… ξενέρωμα. Η στιγμή που ο “CR7” ενημερώθηκε πως δεν έχει πετύχει ένα ακόμα γκολ στο Μουντιάλ 2022.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να σκοράρει σε κάθε ματς. Άλλωστε, αυτή είναι -εδώ και τόσα χρόνια- η δουλειά του, στις ομάδες που αγωνίζεται. Στο Πορτογαλία – Ουρουγουάη (2-0) πλησίασε στο 119ο γκολ του με τους Ίβηρες, αλλά η τεχνολογία χρέωσε το 1-0 στο Μπρούνο Φερνάντες κι έτσι ο “CR7” “έμεινε” με 1 γκολ στο Μουντιάλ 2022.

Το 1-0 της Πορτογαλίας “κλείδωσε” στον Μπρούνο Φερνάντες, αφού –με τη βοήθεια της τεχνολογίας– φάνηκε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε επαφή με την μπάλα, με κεφαλιά.

Ο “CR7” εξέφρασε τον εκνευρισμό του για την “απώλεια” του γκολ, λίγο μετά το 1-0. Τη στιγμή που στο μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε η… χρέωση του γκολ στον Μπρούνο Φερνάντες, ο Πορτογάλος επιθετικός έδειξε ξενερωμένος.

Πάντως, στο φινάλε του αγώνα, ο επιθετικός της Πορτογαλίας πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του τη νίκη και την πρόκριση της ομάδας στους “16” του Μουντιάλ 2022.

