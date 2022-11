Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να επιμένει ότι ο ίδιος πέτυχε το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας στη νίκη με 2-0 επί της Ουρουγουάης, στο Μουντιάλ 2022.

Η FIFA το χρέωσε στον Μπρούνο Φερνάντες, αλλά ο Ρονάλντο υποστηρίζει ότι βρήκε την μπάλα ελάχιστα με το κεφάλι, όπως φάνηκε να συμβαίνει και στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Εκτός από το ριπλέι όμως, τον Πορτογάλο σούπερ σταρ διαψεύδει τελικά και η τεχνολογία, αφού η adidas έκανε γνωστό ότι τα δεδομένα από την “έξυπνη” μπάλα που χρησιμοποιείται στο Μουντιάλ 2022, δείχνουν πως δεν την ακούμπησε.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της εταιρείας που κατασκεύασε την μπάλα, αναφέρονται τα εξής: «Στο παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία και στην Ουρουγουάη, χρησιμοποιήθηκε η Connected Ball Tecnlogy που ήταν εγκαταστημένη στην μπάλα, Αλ Ρίχλα. Έτσι, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατηγορηματικά και οριστικά ότι δεν υπήρξε επαφή του Κριστιάνο Ρονάλντο με την μπάλα στο γκολ που άνοιξε το σκορ του αγώνα».

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT