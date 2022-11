Η Ιαπωνία έδωσε ένα δυνατό “σοκ” στο Μουντιάλ 2022, με τη νίκη της επί της Γερμανίας (2-1), αλλά τα όσα ακολούθησαν του αγώνα απασχόλησαν τους πάντες κι έγιναν viral. Με κανόνες και καθαρές εξέδρες, ακόμα και στους πανηγυρισμούς.



Ο πολιτισμός και η φιλοσοφία μιας ολόκληρης χώρας φάνηκε μέσα από έναν αγώνα. Η Ιαπωνία έδωσε το παράδειγμα, τόσο με τη νίκη της επί της Γερμανίας, όσο και με την στάση των ποδοσφαιριστών και των οπαδών της, μετά την αναμέτρηση για το Μουντιάλ 2022.

Η μαχητικότητα και το πείσμα των ποδοσφαιριστών της Ιαπωνίας… επιβραβεύτηκε με μια μεγάλη ανατροπή και μια ιστορική νίκη σε Μουντιάλ. Οι “σαμουράι” πανηγύρισαν για την επιτυχία τους και στη συνέχεια έβαλαν τη χαρά στην άκρη, αφού το τουρνουά έχει ακόμα… μέλλον, δείχνοντας παράλληλα και σεβασμό στον αντίπαλο.

Προκλητικές κινήσεις δεν είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Ανάλογη ήταν και η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και στα αποδυτήρια. Χωρίς υπερβολές, χωρίς ζημιές. Τα πάντα τακτοποιημένα, καθαρά και όχι… σκουπιδότοπος! Μια εικόνα που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε σε αποδυτήρια ομάδας. Μια εικόνα που σχολιάστηκε θετικά από την FIFA.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI