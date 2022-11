Μόλις η χαρά τους… κόπασε, από τους πανηγυρισμούς γα τη μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας (2-1) οι Ιάπωνες (ποδοσφαιριστές και οπαδοί) έδωσαν μαθήματα πολιτισμού, τακτοποιώντας τα πάντα γύρω τους.

Είχαν περάσει μόλις λίγα λεπτά από την τεράστια νίκη της Ιαπωνίας επί της Γερμανίας και οι οπαδοί των “σαμουράι” βρέθηκαν να καθαρίσουν τα σκουπίδια τους, στην κερκίδα του “Καλιφά Ιντερνάσιοναλ Στάντιουμ” που τους φιλοξένησε.

Οι φίλοι της Ιαπωνίας έδωσαν έτσι για μια ακόμα φορά μαθήματα πολιτισμού, την ώρα που οπαδοί άλλων ομάδων αφήνουν πίσω τους σκουπίδια και βρόμικες κερκίδες.

Οι Ιάπωνες έκαναν τη… διαφορά και στα αποδυτήρια του γηπέδου του Κατάρ, αφού δεν άφησαν το “χάος” που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, μετά από μια μεγάλη νίκη ομάδας.

Οι παίκτες του Χαζίμε Μοριγιάσου τοποθέτησαν διπλωμένες τις πετσέτες τους, άφησαν στο κέντρο του δωματίου -στοιχισμένα- μπουκάλια νερού και τρόφιμα, όπως και ένα origami, σύμβολο καλής τύχης και μακροζωίας στη χώρα τους. “Χωρίς ίχνος λεκέ” ήταν το σχόλιο που έκανε η FIFA στο σχετικό ποστάρισμα.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



