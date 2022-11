Ο Σαντιό Μανέ είναι τραυματίας και η συμμετοχή του στο Μουντιάλ 2022 μοιάζει απίθανη, αλλά στη Σενεγάλη φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν την απουσία του από το Κατάρ.

Η Ομοσπονδία της Σενεγάλης “πιέζει” έτσι την Μπάγερν Μονάχου να του επιτρέψει να ταξιδέψει έστω και τραυματίας με την αποστολή της Εθνικής του Ομάδας στο Κατάρ, ενώ είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της γενικής διευθύντριας της FIFA και Σενεγαλέζας Φατμά Σαμούρα για το θέμα.

«Θα κάνουμε τα πάντα. Θα πάμε σε μάγους. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο. Περιμένουμε ένα θαύμα. Ο Μανέ πρέπει να είναι στο Κατάρ», ανέφερε η Σαμούρα, με τις δηλώσεις της να γίνονται viral.

“We will use witch doctors to fix Sadio Mane and get him to the world cup” – Secretary General of Fifa. https://t.co/Rz9mi6hcMk

Despite his injury, the federation of Senegal wants to nominate Sadio Mané for the World Cup. The Club @FCBayern is not happy about this decision https://t.co/amTJCDXhPv