Ο Σιμόν Μαρτσίνιακ ορίστηκε να είναι ο διαιτητής στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2022, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, ένα χρόνο μετά την προσωρινή απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ένα πρόβλημα υγείας, είχε αναγκάσει τον Μαρτσίνιακ να σταματήσει να διευθύνει αγώνες, αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο και ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας του. Ο ίδιος ο Πολωνός διαιτητής λοιπόν, που έχει σφυρίξει αγώνες και στην Ελλάδα, έκανε λόγο για “επιστροφή της χαράς” στη ζωή του.

«Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για εμένα. Είχα ταχυκαρδία -είναι μια πάθηση της καρδιάς- και στην αρχή τα πράγματα δεν φαίνονταν καλά», δήλωσε ο Μαρτσίνιακ εξηγώντας το πρόβλημά του. «Έπρεπε να αποχωρήσω από την διαιτησία, έχασα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και πραγματικά αισθανόμουν απαίσια, όμως αυτά πέρασαν. Τώρα η ζωή μου επιστρέφει την χαρά πολλαπλασιασμένη και δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω με αυτό το υπέροχο συναίσθημα».

2011: Became a FIFA referee

2018: Refereed at first #FIFAWorldCup tournament

2021: Took time out due to a heart illness

2022: Appointed as referee for the #FIFAWorldCup Final



What a journey for Szymon Marciniak 👏 pic.twitter.com/SUDueP0Ayz