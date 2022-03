Η Γκάνα πήρε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Νιγηρίας και χάρη στο εκτός έδρας γκολ, πανηγύρισε την πρόκριση στο από τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 στην Αφρική.

Ο αποκλεισμός των γηπεδούχων όμως, έφερε επεισόδια με το σφύριγμα της λήξης, αφού δεκάδες Νιγηριανοί από τις εξέδρες εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας ζημιές.

Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβει η αστυνομία για να περιοριστεί το μέγεθος της καταστροφής, από τους εξαγριωμένους οπαδούς των “σούπερ αετών”.

Live video from National Stadium.

The fans are angry.#NGRGHA pic.twitter.com/8zJOFehFf8