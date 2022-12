Μετά τους Γκραντ Γουάλ και Καλίντ Αλ Μισλάμ, ένας ακόμη δημοσιογράφος που κάλυπτε τους αγώνες του Μουντιάλ 2022, ο Ρότζερ Πιρς πέθανε σε ηλικία 65 ετών στο Κατάρ.

Όπως έγινε γνωστό από τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Πιρς εργαζόταν στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV και πέθανε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας των ΗΠΑ με την Ουαλία για την φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2022.

Το δίκτυο επιβεβαίωσε μάλιστα το γεγονός, στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το θάνατό του.

People are noting Roger Pearce was the first journalist to die while covering the World Cup. His death was announced on November 21st. He was 65. https://t.co/4NKeiDuST8