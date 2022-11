Η μεγάλη στιγμή έφτασε, με το Μουντιάλ 2022 να ξεκινάει σε λιγότερο από 24 ώρες. Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης στις 16:00 και δύο ώρες αργότερα θα ξεκινήσει η αγωνιστική δράση με την αναμέτρηση Κατάρ – Ισημερινός.

Όλα μοιάζουν να είναι έτοιμα για την τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022 και το εναρκτήριο παιχνίδι Κατάρ – Ισημερινός. Και λέμε μοιάζουν γιατί κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι θα συμβεί στην τελετή έναρξης, μετά τα πολλά “άκυρα” που εισέπραξαν οι διοργανωτές από πασίγνωστους καλλιτέχνες, όπως η Shakira και η Dua Lipa.

Το σίγουρο είναι ότι όλο σκηνικό που θα στηθεί μέσα στο στάδιο θα παραπέμπει στον αραβικό πολιτισμό, με το σόου της τελετής έναρξης να περιέχει μουσική, εντυπωσιακές χορογραφίες, ειδικά εφέ τελευταίας τεχνολογίας και άφθονα πυροτεχνήματα.

Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι ποιοι καλλιτέχνες θα πρωταγωνιστήσουν στην τελετή έναρξης που θα γίνει στο στάδιο Al Bayt το μεσημέρι (16:00) της Κυριακής.

Στην τελετή έναρξης θα εμφανιστούν σίγουρα o Αμερικανός Τρινιντάντ Καρντόνα μαζί με τη Νιγηριανή Νταβίντο και την Καταριανή Αΐσα, οι οποίοι θα τραγουδήσουν τον ύμνο του Μουντιάλ «Hayya Hayya».

Δεδομένη είναι και η συμμετοχή του Αμερικανού ράπερ Lil Baby που έχει γράψει ένα τραγούδι ειδικά για τη διοργάνωση με τον τίτλο «The World Is Yours To Take».

🎊​ The #FIFAWorldCup Opening Ceremony is ALWAYS special.



Sunday is going to kick off the festival of football in style 🥳 pic.twitter.com/rdH1BbIZ1A