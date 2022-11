Οι παίκτες της Αγγλίας και του Ιράν διαμαρτυρήθηκαν με συμβολικό τρόπο στο χορτάρι, πριν τη σέντρα του μεταξύ τους αγώνα για το Μουντιάλ 2022.

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Ιράν θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την έκρυθμη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα τους σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι παίκτες της ασιατικής χώρας έμειναν σιωπηλοί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Μάλιστα, ορισμένοι οπαδοί αποδοκίμασαν τον ύμνο από τις εξέδρες του γηπέδου.

Members of #Iran’s national football team, refused to sing the national anthem of the Islamic Republic before their match with #England.#MahsaAmini #مهسا_امینی #IranRevolution2022 #EnglandVsIran #WorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/fohFG8dwwR