Ο Ρονάλντο (σ.σ. το “Φαινόμενο” του παγκοσμίου ποδοσφαίρου) βρίσκεται στο Κατάρ αυτή την περίοδο και -σε εκπομπή για το Μουντιάλ 2022– είχε για καλεσμένο τον Ριτσάρλισον της Βραζιλίας, λίγο μετά την πρόκριση της ομάδας στους “8” του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπροστά στο ποδοσφαιρικό του είδωλο, ο φορ της “σελεσάο” δεν μπόρεσε να κρύψει τη νευρικότητα και τη συγκίνησή του.

Με βουρκωμένα μάτια και εμφανέστατη την αμηχανία, ο Ριτσάρλισον αγκάλιασε τον Ρονάλντο, με το “Φαινόμενο” να προσπαθεί να χαλαρώσει τον καλεσμένο του.

Μάλιστα, τον κάλεσε να κάνει το κούρεμα που είχε ο ίδιος στο Μουντιάλ του 2002, όταν η Βραζιλία κατέκτησε τον τελευταίο της παγκόσμιο τίτλο.

Οι δυο Βραζιλιάνοι τα είπαν, με τον Ριτσάρλισον να δείχνει στον Ρονάλντο τον χορό του περιστεριού και στη συνέχεια να αγγίζει και να φιλάει τα πόδια του μυθικού επιθετικού της “σελεσάο”, για να πάρει λίγη από τη… μαγεία του.

Richarlison showing Ronaldo how to do the pombo dance



R9 R9 pic.twitter.com/NzXRXxy9uF