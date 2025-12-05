Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Το Live Streaming από την κλήρωση για τους ομίλους της τελικής φάσης της διοργάνωσης

Έμαθαν αντιπάλους οι 48 ομάδες που θα βρεθούν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά
Στιγμιότυπο από την κλήρωση του Μουντιάλ
Στιγμιότυπο από την κλήρωση του Μουντιάλ / REUTERS/Carlos Barria

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική φάση του Μουντιάλ ξεκίνησε, με την κλήρωση της FIFA για τους ομίλους της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί σε περίπου 6 μήνες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, 48 ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα για τους ομίλους της τελικής φάσης της διοργάνωσης, για τις 104 αναμετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Από τη γιορτή θα λείπει δυστυχώς η Ελλάδα, αφού η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση από τα προκριματικά.

Δείτε εδώ σε Live Streaming την κλήρωση του Μουντιάλ 2026

To “παρών” στην κλήρωση του Μουντιάλ έδωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA.

Οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ

Μεξικό
Κορέα
Νότια Αφρική
Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία

2ος όμιλος

Καναδάς
Ελβετία
Κατάρ
Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία

3ος όμιλος

Βραζιλία
Μαρόκο
Σκωτία
Αϊτή

4ος όμιλος

ΗΠΑ
Αυστραλία
Παραγουάη
Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο

5ος όμιλος

Γερμανία
Εκουαδόρ
Ακτή Ελεφαντοστού
Κουρασάο

6ος όμιλος

Ολλανδία
Ιαπωνία
Τυνησία
Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία -Πολωνία

7ος όμιλος

Βέλγιο
Ιράν
Αίγυπτος
Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος

Ισπανία
Ουρουγουάη
Σαουδική Αραβία
Πράσινο Ακρωτήρι

9ος όμιλος

Γαλλία
Σενεγάλη
Νορβηγία
Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ

10ος όμιλος

Αργεντινή
Αυστρία
Αλγερία
Ιορδανία

11ος όμιλος

Πορτογαλία
Κολομβία
Ουζμπεκιστάν
Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

12ος όμιλος

Αγγλία
Κροατία
Παναμάς
Γκάνα

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

2ο γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπώνια

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

3ο γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

4ο γκρουπ

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διηπειρωτικά playoffs

Διηπειρωτικά playoffs

