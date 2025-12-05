Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το βραβείο ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο και απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία.

Λίγο πριν ξεκινήσει η κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο παρέδωσε το σχετικό τρόπαιο στον Αμερικανό πρόεδρο και σημείωσε τη συνεισφορά του στην παγκόσμια ειρήνη.

#BREAKING | US President Trump Awarded Inaugural FIFA Peace Prize



During the opening ceremony at the FIFA World Cup 2026 Final Draw held at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, FIFA President Gianni Infantino presented U.S. President Donald Trump with the… pic.twitter.com/x4X4w9egNN — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) December 5, 2025

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.