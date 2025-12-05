Συμβαίνει τώρα:
Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το βραβείο ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε ο πρώτος που λαμβάνει τη σχετική διάκριση από τη FIFA
Ο Τραμπ με τον Ινφαντίνο στην κλήρωση του Μουντιάλ
Ο Τραμπ με τον Ινφαντίνο στην κλήρωση του Μουντιάλ / REUTERS/Jonathan Ernst

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο και απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία.

Λίγο πριν ξεκινήσει η κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο παρέδωσε το σχετικό τρόπαιο στον Αμερικανό πρόεδρο και σημείωσε τη συνεισφορά του στην παγκόσμια ειρήνη.

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

