Μουντομπάσκετ 2019: Έκτη η Ελλάδα στα Power Rankings της FIBA, αλλά…

Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ ετοίμασε τα νέα Power Rankings του Μουντομπάσκετ 2019, τα οποία διαμορφώνονται με βάση την εικόνα των ομάδων στην προετοιμασία τους.

Η Εθνική Ελλάδας έχει μια μικρή πτώση και βρίσκεται στην 6η θέση, με την Αυστραλία να μπαίνει… στα μετάλλια και τη Σερβία να παραμένει πρώτη.

Βέβαια, υπάρχει μία υποσημείωση. Με τον Κώστα Σλούκα στη σύνθεση της, η Εθνική Ελλάδας μπορεί ακόμα και το χρυσό (!), σύμφωνα με τη FIBA.

Στο κείμενο αναφέρεται: «Η Ελλάδα έχασε μόνο από τη Σερβία στην προετοιμασία της, αλλά η μεγαλύτερη απώλεια ήταν ο τραυματισμός του Κώστα Σλούκα. Περιμένετε… Ο Σλούκας επιστρέφει; Μην παίζεις μαζί μας, Κώστα. Αν είσαι υγιής και έτοιμος στο 100%, η Ελλάδα μπορεί να σηκώσει την κούπα στο φινάλε αυτής της διοργάνωσης!».

10. Βραζιλία

9. Λιθουανία

8. Αργεντινή

7. Νιγηρία

6. Ελλάδα

5. Γαλλία

4. Ισπανία

3. Αυστραλία

2. ΗΠΑ

1. Σερβία

JUST IN! 🚨 The #FIBAWC Power Rankings, Volume 3 💪@BasketballAus 🇦🇺 and @nbbfonline 🇳🇬 both with big jumps… Who will get to lift the 🏆? #WorldGotGamehttps://t.co/UzfdGQ38sH

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 28, 2019