Το μεγάλο “αστέρι” της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, βρήκε τη… θέση του στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων “Μαντάμ Τισό” στο Λονδίνο.

Μάλιστα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρέθηκε στο “Μαντάμ Τισό”, πόζαρε δίπλα στο κέρινο ομοίωμα του και σχολίασε πως «είναι σαν να κοιτάζω σε καθρέφτη, δεν περίμενα να μου μοιάζει τόσο πολύ».

Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ πόσταρε το… γεγονός στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα πως «αυτός στα άσπρα δεν χρειάζεται να προσέχει τι τρώει».

Fresh off the pitch and red carpet ready, the King of Egypt has arrived! 👑 ⚽ pic.twitter.com/Ap6MwTGM2l