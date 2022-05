Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι ενημέρωσε και επίσημα την Μπάγερν Μονάχου ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα, έχοντας ως στόχο να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Το γεγονός αποκάλυψε ο αθλητικός διευθυντής των “Bαυαρών”, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, ο οποίος και ανέφερε στο γερμανικό Sky Sport τα εξής: «Μίλησα με τον Λέβα. Κατά την διάρκεια της συζήτησης μας, με ενημέρωσε ότι δεν θα ήθελε να αποδεχθεί την πρόταση μας για ανανέωση συμβολαίου και μου δήλωσε ότι θα προτιμούσε να αποχωρήσει από το κλαμπ».

Ο Λεβαντόφσκι έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά η γερμανική ομάδα δεν θέλει να τον χάσει χωρίς χρήματα και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μετεγγραφή φέτος το καλοκαίρι, με την Μπαρτσελόνα να εμφανίζεται ως φαβορί για την απόκτησή του.

