Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: Για το διπλό χωρίς τον Ναν οι πράσινοι στη Βαυαρία

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπαγερν Μονάχου (15/01/26, 20:30, Newsit.gr, Novasports Prime) εκτός έδρας στην 22η αγωνιστική της Euroleague και καλείται να πάρει τη νίκη για να ανέβει στη βαθμολογία.

Ο Κέντρικ Ναν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω μίας κάκωσης που υπέστη στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Αθήνα (13/01) και θα πρέπει ο Εργκίν Αταμάν να καλύψει εκ των έσω το κενό του κορυφαίου παίκτη του στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου.

Σόρτς και Σλούκας θα πρέπει να καλύψουν τον Αμερικανό και να «κρύψουν» την απουσία του. Ο Ρογκαβόπουλος είναι αμφίβολος για το παιχνίδι, καθώς απουσίασε λόγω αδιαθεσίας στην χθεσινή προπόνηση (14/01). Εκτός παραμένουν και οι Μήτογλου και Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν βρίσκεται στην 8η θέση της Euroleague και ο Αταμάν θέλει η ομάδα του να εμφανίσει τη θετική εκτός έδρας εικόνα της. Αν το κάνει αυτό θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από το Μόναχο.

Η Μπάγερν δε βρίσκεται σε καλή κατάσταση με τον Πέσιτς να προσπαθεί να επαναφέρει την ηρεμία στο σύλλογο, όμως με ρεκόρ 7-14 είναι δύσκολο να περιμένουν πολλά από τη συνέχεια της Euroleague.

Αμφίβολοι για την ομάδα του Πέσιτς είναι οι Λούτσιτς, Μπόλντγουιν, Χόλατζ και Γιόβιτς, ενώ εκτός δεδομένα θα είναι ο Χάρις.

Στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής που είχαν βρεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 87-79 με τον Κέντρικ Ναν να κάνει double double με 21 πόντους και 10 ασίστ. Στην αποψινή αναμέτρηση το «τριφύλλι» θα πρέπει να βρει άλλον πρωταγωνιστή για να κερδίσει.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Πέρεθ, Παστούσιακ και Μπισουέλ.