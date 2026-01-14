Παναθηναϊκός: Αμφίβολος με Μπάγερν Μονάχου ο Νίκος Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Τετάρτης (14/1/2025) του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, ενόψει της αυριανής (15/1, 20:30) αναμέτρησης με την Μπάγερν.

Ο 21χρονος προτιμήθηκε να παραμείνει στο ξενοδοχείο, προκειμένου να ξεκουραστεί και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την κατάστασή του, που θα επανεκτιμηθεί αύριο (15/1), λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση στη γερμανική πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι στη «μάχη» με τους Βαυαρούς δεν υπολογίζεται ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα, λόγω μίας κάκωσης στην αριστερή ποδοκνημική και ο Ντίνος Μήτογλου.