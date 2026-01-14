Χωρίς τον Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου για την 22η αγωνιστική της Euroleague (15/01/26, 20:30, Newsit,gr, Novasports Prime) χωρίς τον Κέντρικ Ναν, λόγω κάκωσης στην αριστερή ποδοκνημική.

Ο Κέντρικ Ναν στο φινάλε της τελευταίας προπόνησης του Παναθηναϊκού ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο και τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε έδειξαν ότι έχει υποστεί μία κάκωση στην αριστερή ποδοκνημική και ξεκίνησε θεραπεία.

Ο Αταμάν καλείται να βρει τρόπο να καλύψει το κενού του Αμερικανού σταρ για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει το διπλό στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου, που θα τον βοηθήσει να ανέβει στη βαθμολογία της Euroleague.

Άγνωστο παραμένει το διάστημα της απουσίας του Ναν από τις προπονήσεις των πρασίνων.