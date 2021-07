Ο Γιάννης Αντεκούνμπο «κουβάλησε» μόνος του επιθετικά τους Μιλγουόκι Μπακς στην 3η περίδο του Game 6 των τελικών του ΝΒΑ κόντρα στους Φοίνιξ Σανς σημειώνοντας 20 πόντους.

Φοβερά πράγματα έκανε ο Αντετοκούνμπο στον Game 6 των τελικών του ΝΒΑ, αφού μετά το τέλος της 3ης περιόδου και με το σκορ 77-77, είχε ήδη σημειώσει 40 πόντους, εκ των οποίων τους μισούς στο 3ο δωδεκάλεπτο που έληξε με το σκορ 35-30 υπέρ των «ελαφιών» σε μία «μυθική» εμφάνιση του Έλληνα σταρ.

Με αυτή την επίδοση μάλιστα ισοφάρισε ένα απίστευτο ρεκόρ αφού ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της λίγκας που είχε βάλει 20 πόντους σε μία περίοδο των τελικών, πριν το κάνει ο Γιάννης δυο φορές φέτος, ήταν ο Μάικλ Τζόρτζαν το 1993!

Prior to Giannis scoring 20 points in a quarter twice in this series, the last player with 20 points in a Finals quarter was Michael Jordan in 1993. pic.twitter.com/znS0qWT1iB