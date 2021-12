Μία σπάνια φάση έγινε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Σέλτικς στο Μιλγουόκι για το NBA.

Ο Τζέλεν Μπράουν δέχθηκε αγκωνιά από τον συμπαίκτη του Τέιτουμ, στην προσπάθεια του πρώτου να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Μπράουν έσπασε ένα δόντι κι αποσύρθηκε στα αποδυτήρια, ενώ επέστρεψε κανονικά μετά από λίγα λεπτά στο παιχνίδι, δίχως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Οι παίκτες των Σέλτικς τα έδωσαν όλα για να σταματήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Τέιτουν να τραυματίσει άθελα του τον συμπαίκτη του, Μπράουν.

Jaylen Brown got a chipped tooth after this apparent elbow from Tatum 😬 pic.twitter.com/QHflLkbh1E