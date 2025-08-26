Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας στην αποστολή της Μπράιτον για το παιχνίδι με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ

Η ώρα του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα να φορέσουν τη φανέλα της Μπράιτον σε επίσημο παιχνίδι φαίνεται πως έφτασε.

Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας δεν αγωνίστηκαν στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της Μπράιτον κόντρα σε Φούλαμ και Έβερτον για την Premier League, ωστόσο είναι εξαιρετικά πιθανό να πάρουν την ευκαιρία τους στην αναμέτρηση με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ στο League Cup.

Ο Γερμανός τεχνικός της Μπράιτον, Χιουρτσέλερ, πήρε τους δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι πιθανόν να κάνουν το ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα κόντρα σε έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικής, ο οποίος αγωνίζεται στη Championship.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κωστούλας και Τζίμας είχαν αγωνιστεί με την ομάδα της Κ21 της Μπράιτον για το πρωτάθλημα της Premier League 2.