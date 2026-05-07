Λεσόρ για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Να πάρουμε ένα ματς στα δύο που απομένουν»

"Δεν κοιτάω το πέμπτο ματς, έχουμε να κερδίσουμε το τέταρτο", τόνισε ο Γάλλος σέντερ
Ο Ματίας Λεσόρ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε στη Media Day του Παναθηναϊκού για το τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε τη δίκαιη νίκη της Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι και τόνισε ότι το τριφύλλι πρέπει να πάρει ένα από τα δύο παιχνίδια που απομένουν με την ισπανική ομάδα για να περάσει στο Final Four της Euroleague.

«Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Ήταν πιο σκληροί από εμάς, το ήθελαν περισσότερο, ήταν… πεινασμένοι. Ίσως εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από τις δύο νίκες στην Βαλένθια, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι όλο. Έχουμε δύο ματς, για να κερδίσουμε ένα, αυτό είναι, πρέπει να πάρουμε ένα ματς.

Αύριο θα είναι μία ευκαιρία, πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς, αυτό είναι όλο, αν θα επιστρέψουμε στην Βαλένθια δεν το ξέρω. Το επόμενο ματς είναι το πιο σημαντικό πάντα, όποτε και να με ρωτήσετε αυτή θα είναι η απάντηση μου. Δεν κοιτάω το πέμπτο ματς, έχουμε να κερδίσουμε το τέταρτο, αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Ματίας Λεσόρ

