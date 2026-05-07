ΠΑΟΚ: Επιστρέφει ο Γιώργος Γιακουμάκης, ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα

Θετικά νέα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να ξεκινάει ατομικό πρόγραμμα για να επιστρέψει σιγά σιγά και στον κανονικό ρυθμό της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ίδιος ο Γιώργος Γιακουμάκης μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση μετά την προπόνηση του ΠΑΟΚ, με μία κλεψύδρα για την… αντίστροφη μέτρηση της επανόδου του στην αγωνιστική δράση.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με μοναδικό στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί του Ολυμπιακού συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία. Το προπονητικό μενού της Πέμπτης (07.05) ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo, παιχνίδια κατοχής και στη συνέχεια το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στην τακτική ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής (10.05).

Ο Δημήτρης Χατσίδης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την Παρασκευή (08.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.