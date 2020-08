Η Μπαρτσελόνα γνώρισε ένα ιστορικό “κάζο” στο Champions League κι η επόμενη ημέρα τη βρίσκει να αναζητά τρόπους να… μαζέψει τα κομμάτια της, μετά το 8-2 από την Μπάγερν Μονάχου, αλλά κι ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ετιέν θα πρέπει να θεωρείται ήδη παρελθόν από την ομάδα, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα να έχει λογικά μετανιώσει και για τη λύση της συνεργασίας με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος άφησε την ομάδα του πρώτη και μέσα στο Champions League.

Barcelona set to sack coach Quique Setien after Bayern humiliation https://t.co/YsVr9y0lbG

Η Μπαρτσελόνα είναι όμως πλέον αναγκασμένη να πάει σε ένα τοπ όνομα για προπονητή, ώστε να μετριαστούν οι αντιδράσεις των οπαδών κι αυτός φαίνεται ότι θα είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός που έκανε “θαύματα” με την Τότεναμ, ήταν έτσι κι αλλιώς μεταξύ των υποψηφίων, αλλά η σχέση του με τη “μισητή” Εσπανιόλ είχε βάλει κάποια “εμπόδια”.

Αυτά φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν όμως πια, εξαιτίας και της ανάγκης των Καταλανών για έναν προπονητή που θα καταφέρει να αναμορφώσει την ομάδα, και πιθανότατα να δημιουργήσει τη… μετά Μέσι εποχή για την Μπαρτσελόνα.

Pochettino emerges as one of favourites to take over Barcelona https://t.co/kCXPSg7RXG