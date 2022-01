Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει βρεθεί στο περιθώριο φέτος στην Άρσεναλ, μετά από μία σπουδαία καριέρα στους Λονδρέζους και η Γιουβέντους με την Μπαρτσελόνα εμφανίζονται να δίνουν “μάχη” για να τον αποκτήσουν.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την ομάδα του για να διαπραγματευτούν για τη μετεγγραφή και άμεσα αναμένονται εξελίξεις, καθώς εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες ο διεθνής Γκαμπονέζος επιθετικός θα αλλάξει σύλλογο.

Ο 32χρονος Ομπαμεγιάνγκ έχει φέτος 15 συμμετοχές με 7 γκολ και 4 ασίστ στην Αγγλία, ενώ συνολικά “μέτρησε” 92 γκολ και 21 ασίστ σε 163 αγώνες με την Άρσεναλ, 141 γκολ και 36 ασίστ σε 213 συμμετοχές με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και 41 γκολ και 25 ασίστ σε 97 συμμετοχές στο “ξεπέταγμά” του με τη Σεντ Ετιέν.

Barcelona and Juventus have both approached Arsenal over taking Pierre-Emerick Aubameyang on loan until the end of the season, per @David_Ornstein pic.twitter.com/Jw6K8degq8