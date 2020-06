Η Μπαρτσελόνα δίνει το βράδυ της Τρίτης (16.06.2020) το πρώτο της ματς στο “Καμπ Νου” στη μετά-κορονοϊό εποχή και ο Τζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου τίμησε με ιδιαίτερο τρόπο τους οπαδούς των “μπλαουγκράνα” που… έχασαν τη ζωή τους, λόγω της πανδημίας (VIDEO).

Έδωσε πριν από λίγα 24ωρα τον πρώτο της αγώνα στη μετά-κορονοϊό εποχή και το βράδυ της Τρίτης (16.06.2020: 23:00) η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο “Καμπ Νου” μετά από πολύ καιρό, για την αναμέτρηση με την Λεγκανές.

Με αφορμή το συγκεκριμένο αγώνα, ο Τζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου προχώρησε σε μία συμβολική και ταυτόχρονα συγκινητική κίνηση. Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών πόσταρε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται μέλη μίας ορχήστρας να παίζουν έναν… πένθιμο σκοπό στο άδειο “Καμπ Νου”, ως φόρο τιμής στις ανθρώπινες ψυχές που έφυγαν ελέω του κορονοϊού.

Στο φινάλε του βίντεο, εμφανίστηκαν δύο παιδάκια, που άφησαν από μια ανθοδέσμη στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, ενώ ακολούθησε το μήνυμα: “Το ποδόσφαιρο επιστρέφει σήμερα στο Camp Nou. Πριν όμως αρχίσει να κυλάει η μπάλα , θέλουμε να τιμήσουμε τα μέλη του συλλόγου, τα μέλη της penya και τους οπαδούς που χάσαμε δυστυχώς από την πανδημία. Θα είστε για πάντα στη μνήμη μας”.

Football returns today to Camp Nou. But before the ball starts rolling, we wish to pay tribute to the club members, penya members and fans who we have sadly lost to the Covid-19 pandemic. You will forever be in our memories pic.twitter.com/11BGlWOSFp