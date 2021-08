Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην Μπαρτσελόνα ενόψει της σημερινής (15/8, 21:00) πρεμιέρας της La Liga κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με οπαδούς της ομάδας να αναρτούν πανό έξω από το «Καμπ Νου» με «σκληρά» λόγια κατά του προέδρου της ομάδας, Ζοάν Λαπόρτα.

«Φερέφωνο του Φλορεντίνο Πέρεθ (πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης» και «προδότη» αποκαλούν οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα τον πρόεδρο του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, στα πανό που κρέμασαν έξω από το «Καμπ Νου», καθώς δεν έχουν ξεπεράσει την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την ομάδα τους.

«Εσύ διακοπές στην Ίμπιζα και ο Μέσι στο Παρίσι» γράφει ένα άλλο πανό, ενώ τονίζεται προς τον πρόεδρο «Η Μπαρτσελόνα δεν είναι το μαγαζί σου» και η συνέχεια που τυχόν θα δοθεί απόψε στις κερκίδες του «Καμπ Νου» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έχει μεγάλο ενδιαφέρον πια.

🗣 Some banners put up near the Camp Nou, ahead of today’s opener:



“Laporta traitor, you betrayed D10S [Leo]”

“Laporta, Servant of Florentino”

“Barça is none of your business”

“Messi is in Paris, you’re in Ibiza”#FCB pic.twitter.com/X4MWfs96sx