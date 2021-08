Ο Μέσι τα βρήκε με την παρί Σεν Ζερμέν, οι φίλοι της γαλλικής ομάδας περιμένουν με αγωνία την άφιξη του στο Παρίσι, αλλά την ίδια στιγμή, στην Μπαρτσελόνα προσπαθούν να… εξαφανίσουν τον Αργεντινό από το “Καμπ Νου”.

Ήταν το σύμβολο της Μπαρτσελόνα και της Καταλονίας. Ο Λιονέλ Μέσι όμως πήρε “διαζύγιο” από τους “μπλαουγκράνα” σκορπίζοντας τη θλίψη στους οπαδούς της ομάδας.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα πρέπει να… κοιτάξει μπροστά και κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να “διώξει” την εικόνα του Αργεντινού από την ομάδα.

Το πρωί της Τρίτης (10.08.2021) οι Καταλανοί ξήλωσαν τις γιγαντοαφίσες που υπήρχαν στο “Καμπ Νου” και είχαν την εικόνα του Λιονέλ Μέσι.

Από κάπου έπρεπε να γίνει η αρχή…

Lionel Messi’s imagery is being removed from the Camp Nou 💔



📹 @SkySportsNews pic.twitter.com/vwuM73v1F7