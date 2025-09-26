Μπαρτσελόνα: Νέο πρόβλημα με Ραφίνια, χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα είδε τον Λαμίν Γιαμάλ να επιστρέφει στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά έχει νέα προβλήματα με Γκαρθία και Ραφίνια, αφού αμφότεροι είναι τραυματίες και θα χάσουν τα επόμενα παιχνίδια των Καταλανών, μεταξύ των οποίων και αυτό με τον Ολυμπιακό.

Ο Γιαμάλ τέθηκε στη διάθεση του Φλικ, αλλά ο Γκαρθία θα μείνει εκτός για πάνω από ένα μήνα και ο Ραφίνια θα χρειαστεί να βρεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδες στην Μπαρτσελόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα της Καταλονίας ανακοίνωσε μάλιστα το γεγονός, αναφέροντας τα εξής: Ο Ραφίνια έχει τραυματισμό στο μέσο τριτημόριο του δικέφαλου μηριαίου στον δεξί του μηρό. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 3 εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.