Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λέο Μέσι έκανε και τους δύο καλύτερους, όπως αποδεικνύεται πλέον και στατιστικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Αργεντινό παικταρά.

Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα έμεινε για μία ακόμη φορά μακριά από τις καλές εμφανίσεις στο Clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ομάδα του να χάνει με 2-0 και να “πέφτει” στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συμπλήρωσε έτσι 5 ντέρμπι χωρίς γκολ ή ασίστ για τους “μπλαουγκράνα” απέναντι στους “μερένγκες” (τα 3 για το πρωτάθλημα), ενώ στα προηγούμενα 5 που συμμετείχε, σκόραρε πέντε γκολ και έδωσε μια ασίστ.

Τι άλλαξε ενδιάμεσα; Στα τελευταία πέντε Clasico δεν υπήρχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας αποχωρήσει για την Ιταλία και τη Γιουβέντους.

