Η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε για πρώτη φορά μετά από 20 ολόκληρα χρόνια από τους ομίλους του Champions League, μετά και την ήττα στην τελευταία αγωνιστική από την Μπάγερν στο Μόναχο.

Οι οπαδοί των Καταλανών τα έχουν βάλει με αρκετούς παίκτες για το αποτέλεσμα κόντρα στους αδιάφορους “Βαυαρούς” σε ουδέτερη έδρα και φαίνεται ότι κάνουν… σύμβολο ελπίδας τον νεαρό Γκάμπι.

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής έγινε αλλαγή στην αναμέτρηση και η κάμερα τον “έπιασε” εμφανώς θλιμμένο και έτοιμο να βάλει τα κλάματα από την απογοήτευσή του, συναισθήματα που είχαν και όλοι οι φίλοι της Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.

Gavi’s reaction knowing Barça was heading to the Europa league compared to Lenglet at full time tells you everything that’s wrong with this current Barça team. And this doesn’t just apply to Lenglet this applies to many of the veterans in this team.

pic.twitter.com/B7CyE139BW