Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης live το clasico για το Super Cup Ισπανίας

Κρίνεται στην Τζέντα ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στην Ισπανία
ΦΩΤΟ REUTERS
Τελικός Super Cup Ισπανίας
«Κινγκ Αμπντουλάχ» της Τζέντα
2 - 2
Ημίχρονο
ΦΩΤΟ REUTERS/Stringer

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα κοντράρονται στο «Κινγκ Αμπντουλάχ» της Τζέντα, για τον τίτλο του Super Cup Ισπανίας. Οι «μπλαουγκράνα» διεκδικούν τον 16ο τίτλο τους στη διοργάνωση και δεύτερο σερί, ενώ η «βασίλισσα» έχει 13 κατακτήσεις στο θεσμό, με τελευταία το 2024

22:02 | 11.01.2026
22:01 | 11.01.2026
21:58 | 11.01.2026
21:52 | 11.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τζέντα
21:51 | 11.01.2026
45+5'
ΓΚΟΛ για την Ρεάλ, 2-2

ο Χάουσεν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Γκονζάλο Γκαρθία, ενώ έπεφτε στο έδαφος, “εκτέλεσε” χωρίς ισορροπία για το 2-2.

21:48 | 11.01.2026
45+3'
ΓΚΟΛ για την Μπαρτσελόνα, 2-1 με τον Λεβαντόφσκι

ο Πέδρι κάνει την κάθετη στην καρδιά της άμυνας, της Ρεάλ και ο Λεβαντόφσκι με λόμπα νίκησε τον Κουρτουά στο τετ-α-τετ

21:46 | 11.01.2026
45+2'
ΓΚΟΛ για την Ρεάλ, 1-1 με τον Βινίσιους

Ο Βραζιλιάνος πήρε τη μπάλα από τα αριστερά, απέφυγε με «τούνελ» τον Κουντέ για να μπει στην περιοχή, έκανε ό,τι ήθελε την υπόλοιπη άμυνα της Μπαρτσελόνα με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το 1-1

21:46 | 11.01.2026
21:42 | 11.01.2026
21:41 | 11.01.2026
41'

Ο Κουρτουά έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ τυο δυνατό σουτ του Φερμίν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά

21:36 | 11.01.2026
36'
ΓΚΟΛ για την Μπαρτσελόνα, 1-0 με τον Ραφίνια

Από λάθος στη μεσαία γραμμή των “μερένγκες” που πούλησαν εύκολα τη μπάλα, ο Ραφίνια δέχθηκε την μπάλα από αριστερά και με τρομερό σουτ -από θέση αριστερά- νίκησε τον Κουρτουά.

21:34 | 11.01.2026
35'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα

Διαγώνια μπαλιά προς τον Ραφίνια, ο Βραζιλιάνος μοπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, αλλά έκανε κακό πλασέ 

21:33 | 11.01.2026
33'

Νέα μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Μπαρτσελόνα, ο Γκαρσία δεν μπόρεσε να πιάσει καλά το σουτ ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από τον άξονα, με τον τερματοφύλακα των καταλανών να μπλοκάρει εύκολα

21:27 | 11.01.2026
21:25 | 11.01.2026
27'

ο Κουρτουά έδιωξε το συνατό σουτ του Ραφίνια

21:15 | 11.01.2026
23'

Ο Καρερας πάτησε τον Γιαμάλ αλλά δεν είδε κάρτα, γι'αυτό και υπήρξε μικρή αναστάτωση στο ματς

21:12 | 11.01.2026
14'

Επέλαση του Βινίσιους από τα αριστερά, αλλά το πλασέ που έκανε δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον πορτιέρε της Μπαρτσελόνα

21:07 | 11.01.2026

Πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση, αλλά με αρκετή κινητικότητα από τις δυο ομάδες - η Μπαρτσελόνα έχει το.. πάνω χέρι

21:06 | 11.01.2026
6'

Η Μπαρτσελόνα έχει μπει καλύτερα στο ματς και πιέζει για το γκολ

20:57 | 11.01.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
20:53 | 11.01.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

20:52 | 11.01.2026

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρθία, Μπάλντε, Κουμπαραί, Πέδρι, Ραφίνια, Φερμίν, Ντε Γιονγκ, Κουντέ, Γιαμάλ, Έρικ, Λεβαντόφσκι

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο, Χουισέν, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Ροντρίγκο, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Γκονζάλο

20:52 | 11.01.2026

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

20:52 | 11.01.2026

Από την άλλη μεριά, ο Τσάμπι Αλόνσο, επέλεξε να προστατεύσει αρχικώς τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και τον άφησε στον πάγκο

20:45 | 11.01.2026

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα βγει στον αγωνιστικό χώρο πάνοπλη, χωρίς να έχει κάποια απουσία και να θέλει να επαναλάβει τον περσινό τελικό ώστε να κατακτήσει back to back το τρόπαιο

20:45 | 11.01.2026

Οι «μπλαουγκράνα» διεκδικούν τον 16ο τίτλο τους στη διοργάνωση και δεύτερο σερί, ενώ η «βασίλισσα» έχει 13 κατακτήσεις στο θεσμό, με τελευταία το 2024

20:45 | 11.01.2026

Το ισπανικό clasico διεξάγεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας

20:45 | 11.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup Ισπανίας μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης

20:45 | 11.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
145
89
72
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo