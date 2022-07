Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει τη διάθεση της νέας φανέλας με το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, προς το παρόν, επειδή ξέμεινε από γράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη ζήτηση για την εμφάνιση του Λεβαντόφσκι, εξάντλησε το γράμμα “w” στο κατάστημα της Μπαρτσελόνα, καθώς υπάρχει και δύο φορές στο όνομά του.

Οι Καταλανοί αναμένεται πάντως να σπεύσουν για να λύσουν το πρόβλημα, αφού προσβλέπουν σε έσοδα πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, από τις πωλήσεις της φανέλας του Πολωνού σούπερ σταρ.

Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅



