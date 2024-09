Μπαρτσελόνα – Χετάφε: Οπαδός πήγε στο γήπεδο με φανέλα Εμπαπέ και τον πέταξαν έξω

Ένας οπαδός – λογικά της Ρεάλ Μαδρίτης – έκανε το λάθος να εμφανιστεί στο γήπεδο στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε, φορώντας τη φανέλα του Κιλιάν Εμπαπέ.

Δεν θέλουμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν το ίδιο περιστατικό γινόταν σε ελληνικό γήπεδο…. Ένας οπαδός πήρε την τρελή απόφαση να πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης για τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε, φορώντας τη φανέλα του Κιλιάν Εμπαπέ. Δίπλα του είχε αρκετούς οπαδούς της Μπαρτσελόνα.

Ένας σεκιούριτι, προκειμένου να προλάβει τα χειρότερα, απομάκρυνε τον οπαδό από το γήπεδο, με τον ίδιο να αποχωρεί δίχως να προκαλεί προβλήματα.

Yesterday, a fan wearing Real Madrid shirt in Barcelona – Getafe match was thrown out of the stadium by the security. pic.twitter.com/yYLvEcqdZm