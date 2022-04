Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης -στα προημιτελικά του Europa League- μέσα στο “Καμπ Νου” εκνεύρισε τον Ζοάν Λαπόρτα. Ο… πικραμένος ισχυρός άνδρας των Καταλανών ασχολήθηκε με την ατμόσφαιρα του γηπέδου και με την εικόνα περίπου 35 χιλ. οπαδών της γερμανικής ομάδας.

Οι φίλοι της Άιντραχτ Φρανκφούρτης έκαναν… απόβαση στη Βαρκελώνη και είδαν την ομάδα τους να αποκλείει την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 3-2 στο “Καμπ Νου” (1-1 είχε έρθει το πρώτο ματς).

Πάνω από 30.000 φίλοι της Άιντραχτ Φρανκφούρτης έκαναν την έδρα της καταλανικής ομάδας να θυμίζει… γερμανικό γήπεδο, με τον Ζοάν Λαπόρτα να αναφέρει μετά τη λήξη του αγώνα: «Πρέπει να αποδεχτούμε τον αποκλεισμό, είμαστε στενοχωρημένοι και εκνευρισμένοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα. Το πιο ανησυχητικό για μένα ήταν ότι αυτή η εικόνα στις κερκίδες ήταν ντροπή. Απαγορεύεται να επαναληφθεί. Συγκεντρώνουμε πληροφορίες και θα λάβουμε μέτρα. Αυτό που έγινε είναι εξοργιστικό και αποτελεί ντροπή! Θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί στο εξής, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ως φίλος της Μπαρτσελόνα νιώθω ντροπή που στο γήπεδο ήταν μάλλον περισσότεροι φίλαθλοι των αντιπάλων από τους δικούς μας. Ζητάμε συγγνώμη για αυτό που συνέβη».

🗣️ @JoanLaportaFCB: “We’re going to take measures … [what happened at Camp Nou] cannot happen again.” pic.twitter.com/7sOhT4b4B5