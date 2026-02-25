Μπαρτζώκας: Είναι στενάχωρο και απογοητευτικό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απογοητευμένος από τον τρόπο που ο Ολυμπιακός έχασε από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι στη Λιθουανία, αλλά ηττήθηκε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως μένει μια πικρία στην ομάδα του για τον τρόπο με τον οποίο οι Πειραιώτες έφυγαν τελικά με σκυμμένο το κεφάλι από το Κάουνας.

“Όταν τελικά χάνεις ένα παιχνίδι με τον τρόπο που το χάσαμε εμείς είναι στενάχωρο και απογοητευτικό. Είχαμε τις δύο τελευταίες επιθέσεις στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, αλλά και στο τέλος της πρώτης παράτασης και δεν σκοράραμε. Νομίζω ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι, με βάση την προσπάθειά μας, αλλά δεν μπορέσαμε να το πάρουμε.

Κάποιες φορές όλα κρίνονται σε μία απόφαση. Ένα χαμένο λέι-απ του Γουόκαπ και την ίδια ώρα ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος έβαλε τρίποντο. Ήταν μια φάση. Κάποιες φορές ένα play μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι”, ήταν τα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού.