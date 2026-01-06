Μπαρτζώκας: Νομίζω πως υπάρχει δικαιολογία για την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 στην Πόλη για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στις απουσίες που είχε η ομάδα του.

Μετά το τέλος του αγώνα στην Τουρκία, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στο ελλιπές ρόστερ των ερυθρολεύκων, αλλά και στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε η ομάδα.

“Δεν ήμασταν τόσο σκληροί στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φενέρμπαχτσε ήταν όντως σκληρή, έτσι παίζουν στην άμυνα πολύ επιθετικά. Επιτρέψαμε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά ριμπάουντ, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και είχαμε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι. Χάσαμε γρήγορα τον Χολ”, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και πρόσθεσε:

“Στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο παίξαμε με διαφορετική πεντάδα με φόργουορντς και η Φενέρμπαχτσε μας χτύπησε στο ριμπάουντ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Κάναμε καλή προσπάθεια για 30-35 λεπτά, μετά από το πρόγραμμα που είχαμε με πολλά ταξίδια. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό που πάντα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς. Σήμερα η προσπάθεια μας για 30-35 δεν ήταν αρκετή για να νικήσουμε το παιχνίδι”.