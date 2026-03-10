Μπαρτζώκας στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Συνήθως μετά από νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό χαλαρώνουμε, δεν πρέπει αυτή τη φορά»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague (10/03/26, 21:45, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην τελευταία προπόνηση της ομάδας είχε ομιλία για τη σημασία του αγώνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Σάσα Βεζένκοφ αλλά και τον Τόμας Γουόκαπ, είπε στους παίκτες του ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουν, όπως συνηθίζουν μετά από νίκη ενάντια στον αιώνιο αντίπαλο.

«Συνήθως μετά από μεγάλες νίκες στα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό δείχνουμε έναν εφησυχασμό και μία χαλάρωση. Δεν πρέπει να χάσουμε σήμερα για αν γίνει αυτό θα έχουμε θέματα. Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι πολυ σημαντικό για εμάς, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε!

Δεν θα είναι εύκολο ματς, το αντίθετο, θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλω σας παρακαλώ να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μην χαλαρώσετε. Έχουμε ακόμα δύσκολη δουλειά μπροστά μας, νομίζω πως όλοι συμφωνούμε σε αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας προπονητής.