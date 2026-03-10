Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Βεζένκοφ οι ερυθρόλευκοι στο παιχνίδι της Euroleague με την Παρί

Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του ο φόργουορντ των ερυθρολεύκων
Ο Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στη μέση και θα μείνει εκτός και από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού για την 34 αγωνιστική της Euroleagueμε αντίπαλο την Παρί εκτός έδρας (10/03/26, 21:45, Newsit,gr, Novasports Prime).

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει επίσης στη διάθεσή του τον Τόμας Γουόκαπ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, πέρα από τον Σάσα Βεζένκοφ, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Μόντε Μόρις, με τη συμμετοχή στο παιχνίδι στο Παρίσι να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Οι Πειραιώτες είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-10 και θέλουν να φύγουν με το διπλό από την έδρα της Παρί, που θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα για να τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις της διοργάνωσης.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ πιθανότατα θα απουσιάσει και από το παιχνίδι της Πέμπτης (12/03/26, 20:00) με τη Μονακό, με την επιστροφή του να πηγαίνει για την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο (15/03/26).

