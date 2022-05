Επεισόδια είχαμε σε μία σειρά από αναμετρήσεις στο τέλος της σεζόν στην Αγγλία, με το Πορτ Βέιλ – Σουίντον να αποτελεί μία από αυτές, καθώς οι οπαδοί της εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα.

Η ομάδα τους είχε μόλις προκριθεί από τα ημιτελικά των playoffs και ετοιμάζεται για τελικό ανόδου στο Γουέμπλεϊ, αλλά οι πανηγυρισμοί τους δεν άργησαν να… ξεφύγουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και σε σχετικά video, κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί επιτέθηκαν σε παίκτες των φιλοξενούμενων, με τους Τζακ Πέιν, Μπεν Γκλάντουιν και Τζέικ Ο’Μπράιεν να πιάνονται στα χέρια με κάποιους από αυτούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

More shocking scenes after a pitch invasion tonight. Swindon players surrounded by Port Vale fans here. Looked like punches were thrown. pic.twitter.com/JnG8CyaL1j