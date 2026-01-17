Μπενίτεθ: «Θα πάμε με αυτοπεποίθηση κόντρα στην ΑΕΚ, θα προσπαθήσω να πάρω τον καλύτερο εαυτό από τους παίκτες»

Την πεποίθησή του, πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει αυτό που θέλει στον κυριακάτικο (18.01.2026, 21:00, Newsit.gr) μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ στην OPAP Arena για τη 17η αγωνιστική της Super League, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του στην Cosmote TV, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο ματς θα είναι διαφορετικό, σε σχέση με τον προ 2,5 μηνών αγώνα με τους «κιτρινόμαυρους» στη Λεωφόρο.

Παράλληλα, ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε ότι σκοπός του είναι να πάρει ό,τι καλύτερο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν αποκτηθεί και επιστρέφουν στη δράση, ενώ υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό, οι ποδοσφαιριστές του να ξεχάσουν τα ατομικά λάθη που έκαναν στον πρώτο αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

-Η oμάδα πλέον έχει ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη, την καλή εμφάνιση και την πρόκριση επί του Άρη και τώρα έχει μπροστά της ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Το πνευματικό επίπεδο των δύο ομάδων, στην συγκεκριμένη κατάσταση πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει;

«Ευτυχώς αυτό είναι καλό για εμάς. Είναι αλήθεια πως σκοράραμε τρία γκολ σε δύο διαδοχικά παιχνίδια και δεν δεχθήκαμε κανένα. Πάντα είναι καλό να σκοράρεις και να κρατάς ανέπαφη την εστία σου. Είναι πάντα καλό για το αμυντικό κομμάτι της ομάδας. Έπειτα, μιλάμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι, διαφορετικού τύπου αγώνα. Θα πάμε με αυτοπεποίθηση και νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα».

-Το προηγούμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο είχατε εκπονήσει ένα αγωνιστικό πλάνο το οποίο ουσιαστικά δεν λειτούργησε και λόγω των ατομικών λαθών. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού αυτό; Να αποφύγετε τα ατομικά λάθη, προκειμένου να πάρετε το αποτέλεσμα που θέλετε;

«Νομίζω πως προσεγγίσαμε το πρώτο παιχνίδι έχοντας την ιδέα να έχουμε τον έλεγχο. Είναι αλήθεια πως είχαμε κάποια προσωπικά ζητήματα, αλλά νομίζω πως είναι η ώρα να τα ξεχάσουμε αυτά και να συγκεντρωθούμε σ’ ένα καινούργιο παιχνίδι. Μπορεί να ξέρω το αγωνιστικό πλάνο, αλλά θα προσπαθήσω να πάρω τον καλύτερο εαυτό από ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν. Από τον Πελίστρι, τον Σάντσες, τον Κυριακόπουλο και επίσης από τους Τετέι, Παντελίδη και Κοντούρη. Έχουμε νέους παίκτες και αυτό είναι ένα θετικό για εμάς, σ’ αυτό το δεύτερο μέρος της σεζόν».

-Έχετε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι το Μάρτιο, αλλά θα το συγκεκριμενοποιούσα καλύτερα μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου σε τρεις διοργανώσεις. Θα μπορείτε κάποιους παίκτες να τους χρησιμοποιήσετε μόνο στην Ελλάδα και λιγότερους στην Ευρώπη. Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να διαμορφώνει ένα διαφορετικό rotation, ανά τρεις ουσιαστικά ημέρες;

«Ναι, είναι πάντα πολύ περίπλοκο αλλά από τότε που ήρθαμε εδώ ζούμε αυτή την κατάσταση. Τον πρώτο ενάμιση μήνα είχαμε δύο παιχνίδια την εβδομάδα και θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Όταν θες να προοδεύσεις και να πας μέχρι το τέλος σε όλες τις διοργανώσεις που είσαι, θα πρέπει να αλλάζεις παίκτες και θα πρέπει να το διαχειριστείς. Το κάναμε στο παρελθόν και ελπίζω πως θα τα πάμε καλά τώρα, στο παρόν…».