Ο Μπερνάρ Ταπί πέθανε σε ηλικία 78 ετών και “βύθισε” στο πένθος τη Μαρσέιγ, της οποίας υπήρξε πρόεδρος σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας της, από το 1986 μέχρι και το 1994.

Ο Γάλλος επιχειρηματίας ήταν ο “ισχυρός άνδρας” των Μασσαλών και στην ιστορική κατάκτηση του Champions League το 1992, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Μίλαν στον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου του Μονάχου.

“Η Ολιμπίκ Μαρσέιγ έμαθε με βαθιά λύπη τον θάνατο του Μπερνάρ Ταπί. Θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στην καρδιά των Μαρσεγέζων και θα μείνει για πάντα στην τίτλο της ομάδας”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Μαρσέιγ, μετά την είδηση του θανάτου του Ταπί.

Olympique de Marseille learned with deep sadness of the passing of Bernard Tapie.



He will leave a great void in the hearts of the Marseillais and will forever remain in the legend of the club.



Our condolences to his family and loved ones 🖤 pic.twitter.com/1nkrvs9WAs