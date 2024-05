Ο Έντι Τζόνσον αντέδρασε σε σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Κέντρικ Ναν: «Ξέχασε τι τους έκανα για ένα χρόνο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος “αποθέωσε” πριν από λίγες ημέρες τον Κέντρικ Ναν και ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε την παρουσία του στον Ολυμπιακό και… απάντησε στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Έντι Τζόνσον πληροφορήθηκε για τα αποθεωτικά σχόλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την αξία του Κέντρικ Ναν και την ατάκα πως “… μόνο ο Ντόμινικ Γουίλκινς ήταν ανώτερος του Κέντρικ Ναν από τους ξένους που έπαιξαν ποτέ στην Ελλάδα”.

Ο Αμερικανός άλλοτε σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού (την σεζόν 1994/95) και θρύλος του ΝΒΑ είδε το σχετικό σχόλιο από follower του στο Twitter και απάντησε: “Ξέχασε τι έκανα στην ομάδα του για έναν χρόνο”.

Όταν ένας φίλος του Παναθηναϊκού απάντησε πως “Και τι έκανες; Πήρες την Ευρωλίγκα;” ο Έντι Τζόνσον έγραψε: “Πάντως νίκησα την ομάδα σου στο δρόμο για τον τελικό και πήρα το πρωτάθλημα, οπότε… ναι. Όσο μου φωνάζατε και με βρίζατε, τόσο με κάνατε να καταστρέφω την ομάδα σας όπου την έβρισκα”.

Τη σεζόν που ο Έντι Τζόνσον φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, κατάφερε να οδηγήσει τους “ερυθρόλευκους” στον τελικό του Final Four της Σαραγόσα, έχοντας καθοριστικούς πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ακολούθως, το “τριφύλλι” ηττήθηκε από τους “ερυθρόλευκους” και στους τελικούς της Α1 (3-2).

He forgot how much I abused his team all year long. https://t.co/FFDuFgM14D