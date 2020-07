Η Premier League ολοκληρώνει χωρίς οπαδούς της σεζόν στην Αγγλία, εξαιτίας του κορονοϊού, όμως από τον Οκτώβριο ο κόσμος αναμένεται να επιστρέψει στις κερκίδες.

Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος και προανήγγειλε δοκιμές, οι οποίες και θα επιτρέψουν την παρουσία των οπαδών στα γήπεδα της Premier League.

«Από τον Οκτώβριο σκοπεύουμε να επαναφέρουμε το κοινό στα γήπεδα. Με νέα δεδομένα λόγω της πανδημίας και έπειτα από δοκιμές που θα γίνουν…», τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί για να ξεπεράσει την ασθένεια.

