Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν πολύ καλά τη σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς στα play off του NBA και προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, με τους αντιπάλους τους να έχουν και μία πολύ σημαντική απώλεια.

Ο αμυντικός της σεζόν, Μάρκους Σμαρτ τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη φάση και αποχώρησε τρέχοντας από το γήπεδο σφαδάζοντας από τον πόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και στο σχετικό video, ο Αμερικανός γκαρντ κράτησε τον ώμο του αμέσως μετά από μία “μονομαχία” με τον Πατ Κόνατον και όλα δείχνουν ότι υπέφερε από μία εξάρθρωση. Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως, ο Σμαρτ επέστρεψε στο παρκέ, αν και έδειξε να πονάει σε κάποιες φάσεις.

did Marcus Smart just dislocate his shoulder? pic.twitter.com/2oPVUOowXK